نيراس نيجيري إلى كرونة سويدية

تحويل NGN إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
14.54 sek

1.00000 NGN = 0.01454 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 23:47 UTC
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NGN إلى SEK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 SEK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066188.62171.436841.662530.964518.3625
1GBP1.1531411.2293102.1881.656791.917041.112221.1735
1USD0.9380.813471183.1271.347751.559450.904717.224
1INR0.01128390.009785880.012029810.01621310.01875990.01088330.207201

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / الكرونا السويدية
1 NGN0.01454 SEK
5 NGN0.07271 SEK
10 NGN0.14541 SEK
20 NGN0.29083 SEK
50 NGN0.72706 SEK
100 NGN1.45413 SEK
250 NGN3.63532 SEK
500 NGN7.27065 SEK
1000 NGN14.54130 SEK
2000 NGN29.08260 SEK
5000 NGN72.70650 SEK
10000 NGN145.41300 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / النيرة النيجيرية
1 SEK68.76960 NGN
5 SEK343.84800 NGN
10 SEK687.69600 NGN
20 SEK1375.39200 NGN
50 SEK3438.48000 NGN
100 SEK6876.96000 NGN
250 SEK17192.40000 NGN
500 SEK34384.80000 NGN
1000 SEK68769.60000 NGN
2000 SEK137539.20000 NGN
5000 SEK343848.00000 NGN
10000 SEK687696.00000 NGN