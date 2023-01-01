نيراس نيجيري إلى ريال برازيلي

تحويل NGN إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٦٫٤٣ brl

1.00000 NGN = 0.00643 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 23:36 UTC
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NGN إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.06688.61341.43671.662510.964418.3605
1GBP1.15311.22915102.1761.656591.916951.1119621.1705
1USD0.93810.81357183.1271.347751.559580.904717.2237
1INR0.0112850.009787080.012029810.01621310.01876140.01088330.207197

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / الريال البرازيلي
1 NGN0.00643 BRL
5 NGN0.03213 BRL
10 NGN0.06426 BRL
20 NGN0.12851 BRL
50 NGN0.32128 BRL
100 NGN0.64256 BRL
250 NGN1.60641 BRL
500 NGN3.21282 BRL
1000 NGN6.42564 BRL
2000 NGN12.85128 BRL
5000 NGN32.12820 BRL
10000 NGN64.25640 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / النيرة النيجيرية
1 BRL155.62700 NGN
5 BRL778.13500 NGN
10 BRL1556.27000 NGN
20 BRL3112.54000 NGN
50 BRL7781.35000 NGN
100 BRL15562.70000 NGN
250 BRL38906.75000 NGN
500 BRL77813.50000 NGN
1000 BRL155627.00000 NGN
2000 BRL311254.00000 NGN
5000 BRL778135.00000 NGN
10000 BRL1556270.00000 NGN