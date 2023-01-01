نيراس نيجيري إلى متكال موزمبيقي

تحويل NGN إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
83.06 mzn

1.00000 NGN = 0.08306 MZN

متوسط سعر صرف السوق عند 23:45 UTC
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NGN إلى MZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 MZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436781.662530.964418.362
1GBP1.15311.22925102.1841.656661.916961.1119621.172
1USD0.9380.813504183.1271.34771.559450.904617.2235
1INR0.01128390.009786280.012029810.01621250.01875990.01088210.207195

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نايرا نيجيرية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / ميثامبيكان
1 NGN0.08306 MZN
5 NGN0.41532 MZN
10 NGN0.83064 MZN
20 NGN1.66129 MZN
50 NGN4.15321 MZN
100 NGN8.30643 MZN
250 NGN20.76607 MZN
500 NGN41.53215 MZN
1000 NGN83.06430 MZN
2000 NGN166.12860 MZN
5000 NGN415.32150 MZN
10000 NGN830.64300 MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / النيرة النيجيرية
1 MZN12.03890 NGN
5 MZN60.19450 NGN
10 MZN120.38900 NGN
20 MZN240.77800 NGN
50 MZN601.94500 NGN
100 MZN1203.89000 NGN
250 MZN3009.72500 NGN
500 MZN6019.45000 NGN
1000 MZN12038.90000 NGN
2000 MZN24077.80000 NGN
5000 MZN60194.50000 NGN
10000 MZN120389.00000 NGN