1 متكال موزمبيقي إلى نيراس نيجيري

تحويل MZN إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

1 mzn
25.25 ngn

1.00000 MZN = 25.24940 NGN

Mid-market exchange rate at 01:33
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8564351.0842589.81991.470191.661560.95778518.4454
1 GBP1.1676311.26595104.8721.716561.941.1183421.5365
1 USD0.92230.789921182.84061.355951.532450.8833517.0121
1 INR0.01113340.009535430.012071410.01636820.01849880.01066320.205359

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / النيرة النيجيرية
1 MZN25.24940 NGN
5 MZN126.24700 NGN
10 MZN252.49400 NGN
20 MZN504.98800 NGN
50 MZN1262.47000 NGN
100 MZN2524.94000 NGN
250 MZN6312.35000 NGN
500 MZN12624.70000 NGN
1000 MZN25249.40000 NGN
2000 MZN50498.80000 NGN
5000 MZN126247.00000 NGN
10000 MZN252494.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / ميثامبيكان
1 NGN0.03960 MZN
5 NGN0.19802 MZN
10 NGN0.39605 MZN
20 NGN0.79210 MZN
50 NGN1.98025 MZN
100 NGN3.96049 MZN
250 NGN9.90123 MZN
500 NGN19.80245 MZN
1000 NGN39.60490 MZN
2000 NGN79.20980 MZN
5000 NGN198.02450 MZN
10000 NGN396.04900 MZN