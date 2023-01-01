نيراس نيجيري إلى روبية موريشية

تحويل NGN إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
58.10 mur

1.00000 NGN = 0.05810 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 23:43 UTC
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NGN إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0660588.61751.436721.662460.9644518.3606
1GBP1.1530711.22925102.1841.656661.916961.1120821.1714
1USD0.938050.813504183.1271.34771.559450.904817.223
1INR0.01128440.009786280.012029810.01621250.01875990.01088460.207189

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Mauritian Rupee
1 NGN0.05810 MUR
5 NGN0.29051 MUR
10 NGN0.58103 MUR
20 NGN1.16206 MUR
50 NGN2.90515 MUR
100 NGN5.81029 MUR
250 NGN14.52572 MUR
500 NGN29.05145 MUR
1000 NGN58.10290 MUR
2000 NGN116.20580 MUR
5000 NGN290.51450 MUR
10000 NGN581.02900 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / النيرة النيجيرية
1 MUR17.21080 NGN
5 MUR86.05400 NGN
10 MUR172.10800 NGN
20 MUR344.21600 NGN
50 MUR860.54000 NGN
100 MUR1721.08000 NGN
250 MUR4302.70000 NGN
500 MUR8605.40000 NGN
1000 MUR17210.80000 NGN
2000 MUR34421.60000 NGN
5000 MUR86054.00000 NGN
10000 MUR172108.00000 NGN