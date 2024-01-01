5000 نيراس نيجيري إلى روبية موريشية

تحويل NGN إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

5,000 ngn
142.48 mur

1.00000 NGN = 0.02850 MUR

Mid-market exchange rate at 05:36
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أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.9220556.00940.789609134.45830.86217.013682.8887
1 EUR1.08455160.7450.85636145.82633.471418.452189.8969
1 PHP0.01785410.016462310.01409782.400630.5510150.3037631.47991
1 GBP1.266451.1677370.93311170.28439.085221.5469104.974

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Mauritian Rupee
1 NGN0.02850 MUR
5 NGN0.14248 MUR
10 NGN0.28497 MUR
20 NGN0.56993 MUR
50 NGN1.42483 MUR
100 NGN2.84965 MUR
250 NGN7.12413 MUR
500 NGN14.24825 MUR
1000 NGN28.49650 MUR
2000 NGN56.99300 MUR
5000 NGN142.48250 MUR
10000 NGN284.96500 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / النيرة النيجيرية
1 MUR35.09210 NGN
5 MUR175.46050 NGN
10 MUR350.92100 NGN
20 MUR701.84200 NGN
50 MUR1754.60500 NGN
100 MUR3509.21000 NGN
250 MUR8773.02500 NGN
500 MUR17546.05000 NGN
1000 MUR35092.10000 NGN
2000 MUR70184.20000 NGN
5000 MUR175460.50000 NGN
10000 MUR350921.00000 NGN