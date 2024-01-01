10 روبية موريشية إلى نيراس نيجيري

تحويل MUR إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

10 mur
346.31 ngn

1.00000 MUR = 34.63140 NGN

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / النيرة النيجيرية
1 MUR34.63140 NGN
5 MUR173.15700 NGN
10 MUR346.31400 NGN
20 MUR692.62800 NGN
50 MUR1731.57000 NGN
100 MUR3463.14000 NGN
250 MUR8657.85000 NGN
500 MUR17315.70000 NGN
1000 MUR34631.40000 NGN
2000 MUR69262.80000 NGN
5000 MUR173157.00000 NGN
10000 MUR346314.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Mauritian Rupee
1 NGN0.02888 MUR
5 NGN0.14438 MUR
10 NGN0.28875 MUR
20 NGN0.57751 MUR
50 NGN1.44378 MUR
100 NGN2.88755 MUR
250 NGN7.21887 MUR
500 NGN14.43775 MUR
1000 NGN28.87550 MUR
2000 NGN57.75100 MUR
5000 NGN144.37750 MUR
10000 NGN288.75500 MUR