نيراس نيجيري إلى زلوتي بولندي

تحويل NGN إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
5.63 pln

1.00000 NGN = 0.00563 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 23:46 UTC
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NGN إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 PLN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0661588.62591.43681.662740.964518.3634
1GBP1.1529411.22925102.1841.65661.917111.1120121.1726
1USD0.937950.813504183.1271.347651.559580.9046517.224
1INR0.01128340.009786280.012029810.01621190.01876140.01088270.207201

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / الزلوتي البولندي
1 NGN0.00563 PLN
5 NGN0.02817 PLN
10 NGN0.05634 PLN
20 NGN0.11267 PLN
50 NGN0.28168 PLN
100 NGN0.56337 PLN
250 NGN1.40842 PLN
500 NGN2.81685 PLN
1000 NGN5.63369 PLN
2000 NGN11.26738 PLN
5000 NGN28.16845 PLN
10000 NGN56.33690 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / النيرة النيجيرية
1 PLN177.50300 NGN
5 PLN887.51500 NGN
10 PLN1775.03000 NGN
20 PLN3550.06000 NGN
50 PLN8875.15000 NGN
100 PLN17750.30000 NGN
250 PLN44375.75000 NGN
500 PLN88751.50000 NGN
1000 PLN177503.00000 NGN
2000 PLN355006.00000 NGN
5000 PLN887515.00000 NGN
10000 PLN1775030.00000 NGN