نيراس نيجيري إلى كوردبا نيكاراغوا

تحويل NGN إلى NIO بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٤٧٫٦٢ nio

1.00000 NGN = 0.04762 NIO

متوسط سعر صرف السوق عند 23:45 UTC
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NGN إلى NIO مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 NIO
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436781.662530.964418.362
1GBP1.15311.22925102.1841.656661.916961.1119621.172
1USD0.9380.813504183.1271.34771.559450.904617.2235
1INR0.01128390.009786280.012029810.01621250.01875990.01088210.207195

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى كوردبا نيكاراغوا

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NIO في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى NIO وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نايرا نيجيرية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / نيكاراغوا كوردوبا
1 NGN0.04762 NIO
5 NGN0.23808 NIO
10 NGN0.47616 NIO
20 NGN0.95232 NIO
50 NGN2.38079 NIO
100 NGN4.76159 NIO
250 NGN11.90398 NIO
500 NGN23.80795 NIO
1000 NGN47.61590 NIO
2000 NGN95.23180 NIO
5000 NGN238.07950 NIO
10000 NGN476.15900 NIO
معدلات التحويل نيكاراغوا كوردوبا / النيرة النيجيرية
1 NIO21.00140 NGN
5 NIO105.00700 NGN
10 NIO210.01400 NGN
20 NIO420.02800 NGN
50 NIO1050.07000 NGN
100 NIO2100.14000 NGN
250 NIO5250.35000 NGN
500 NIO10500.70000 NGN
1000 NIO21001.40000 NGN
2000 NIO42002.80000 NGN
5000 NIO105007.00000 NGN
10000 NIO210014.00000 NGN