نيراس نيجيري إلى فرنك سويسري

تحويل NGN إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
١٤٦ xpf

1.00000 NGN = 0.14584 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 23:49 UTC
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NGN إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436841.662790.964518.3625
1GBP1.15311.22925102.1841.656721.917261.1120721.1726
1USD0.938050.813504183.1271.347751.55970.9047517.224
1INR0.01128390.009786280.012029810.01621310.01876280.01088390.207201

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / فرنك الـ CFP
1 NGN0.14584 XPF
5 NGN0.72921 XPF
10 NGN1.45843 XPF
20 NGN2.91686 XPF
50 NGN7.29215 XPF
100 NGN14.58430 XPF
250 NGN36.46075 XPF
500 NGN72.92150 XPF
1000 NGN145.84300 XPF
2000 NGN291.68600 XPF
5000 NGN729.21500 XPF
10000 NGN1458.43000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / النيرة النيجيرية
1 XPF6.85666 NGN
5 XPF34.28330 NGN
10 XPF68.56660 NGN
20 XPF137.13320 NGN
50 XPF342.83300 NGN
100 XPF685.66600 NGN
250 XPF1714.16500 NGN
500 XPF3428.33000 NGN
1000 XPF6856.66000 NGN
2000 XPF13713.32000 NGN
5000 XPF34283.30000 NGN
10000 XPF68566.60000 NGN