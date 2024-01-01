50 نيراس نيجيري إلى فرنك سويسري

تحويل NGN إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

50 ngn
3 xpf

₦1.000 NGN = ₣0.06835 XPF

Mid-market exchange rate at 01:00
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

NGN إلى XPF مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.89956.4540.763134.04948.78419.50183.92
1 EUR1.112162.7750.849149.05654.24621.68493.315
1 PHP0.0180.01610.0142.3740.8640.3451.487
1 GBP1.311.17873.9441175.57763.89825.542109.918

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نايراس نيجيري

NGN إلى USD

NGN إلى EUR

NGN إلى PHP

NGN إلى GBP

NGN إلى DZD

NGN إلى EGP

NGN إلى MXN

NGN إلى INR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / فرنك الـ CFP
1 NGN٠٫٠٦٨٣٥ XPF
5 NGN٠٫٣٤١٧٧ XPF
10 NGN٠٫٦٨٣٥٣ XPF
20 NGN١٫٣٦٧٠٧ XPF
50 NGN٣٫٤١٧٦٧ XPF
100 NGN٦٫٨٣٥٣٣ XPF
250 NGN١٧٫٠٨٨٣٣ XPF
500 NGN٣٤٫١٧٦٦٥ XPF
1000 NGN٦٨٫٣٥٣٣٠ XPF
2000 NGN١٣٦٫٧٠٦٦٠ XPF
5000 NGN٣٤١٫٧٦٦٥٠ XPF
10000 NGN٦٨٣٫٥٣٣٠٠ XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / النيرة النيجيرية
1 XPF١٤٫٦٢٩٩٠ NGN
5 XPF٧٣٫١٤٩٥٠ NGN
10 XPF١٤٦٫٢٩٩٠٠ NGN
20 XPF٢٩٢٫٥٩٨٠٠ NGN
50 XPF٧٣١٫٤٩٥٠٠ NGN
100 XPF١٬٤٦٢٫٩٩٠٠٠ NGN
250 XPF٣٬٦٥٧٫٤٧٥٠٠ NGN
500 XPF٧٬٣١٤٫٩٥٠٠٠ NGN
1000 XPF١٤٬٦٢٩٫٩٠٠٠٠ NGN
2000 XPF٢٩٬٢٥٩٫٨٠٠٠٠ NGN
5000 XPF٧٣٬١٤٩٫٥٠٠٠٠ NGN
10000 XPF١٤٦٬٢٩٩٫٠٠٠٠٠ NGN