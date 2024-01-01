Nijerya nairasından CFP frangına

Reel döviz kuru ile NGN → XPF çevirin

1.000 ngn
73 xpf

1.00000 NGN = 0.07316 XPF

15:11 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856331.0783589.51661.45411.652390.9476318.3942
1 GBP1.1677711.25925104.5341.698041.929591.1066221.4799
1 USD0.927350.794123183.01261.348451.532330.8787517.0577
1 INR0.01117110.00956630.012046410.01624390.0184590.01058570.205483

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Nijerya nairasından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / CFP Frangı
1 NGN0.07316 XPF
5 NGN0.36581 XPF
10 NGN0.73161 XPF
20 NGN1.46322 XPF
50 NGN3.65806 XPF
100 NGN7.31612 XPF
250 NGN18.29030 XPF
500 NGN36.58060 XPF
1000 NGN73.16120 XPF
2000 NGN146.32240 XPF
5000 NGN365.80600 XPF
10000 NGN731.61200 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Nijerya Nairası
1 XPF13.66840 NGN
5 XPF68.34200 NGN
10 XPF136.68400 NGN
20 XPF273.36800 NGN
50 XPF683.42000 NGN
100 XPF1366.84000 NGN
250 XPF3417.10000 NGN
500 XPF6834.20000 NGN
1000 XPF13668.40000 NGN
2000 XPF27336.80000 NGN
5000 XPF68342.00000 NGN
10000 XPF136684.00000 NGN