50 İsviçre frangından Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile XPF → NGN çevirin

50 xpf
724,63 ngn

1,000₣ XPF = 14,49₦ NGN

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → NGN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → NGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek15,055615,0556
Düşük13,783212,0972
Ortalama14,452313,7029
Değişim5.15%16.83%
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1 XPF → NGN istatistikleri

XPF → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 15,0556, en düşük 13,7832 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 14,4523 oldu. XPF → NGN kurundaki değişiklik 5.15 değerindeydi.

XPF → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 15,0556, en düşük 12,0972 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 13,7029 oldu. XPF → NGN kurundaki değişiklik 16.83 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Nijerya Nairası
1 XPF14,49260 NGN
5 XPF72,46300 NGN
10 XPF144,92600 NGN
20 XPF289,85200 NGN
50 XPF724,63000 NGN
100 XPF1.449,26000 NGN
250 XPF3.623,15000 NGN
500 XPF7.246,30000 NGN
1000 XPF14.492,60000 NGN
2000 XPF28.985,20000 NGN
5000 XPF72.463,00000 NGN
10000 XPF144.926,00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / CFP Frangı
1 NGN0,06900 XPF
5 NGN0,34500 XPF
10 NGN0,69001 XPF
20 NGN1,38001 XPF
50 NGN3,45003 XPF
100 NGN6,90006 XPF
250 NGN17,25015 XPF
500 NGN34,50030 XPF
1000 NGN69,00060 XPF
2000 NGN138,00120 XPF
5000 NGN345,00300 XPF
10000 NGN690,00600 XPF