نيراس نيجيري إلى منات تركمانستاني

تحويل NGN إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
4.55 tmt

1.00000 NGN = 0.00455 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 23:48 UTC
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NGN إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0660588.61751.436771.662720.9644518.3618
1GBP1.1531411.2293102.1881.656791.917341.1121421.1736
1USD0.938050.813471183.1271.347751.55970.904717.2241
1INR0.01128440.009785880.012029810.01621310.01876280.01088330.207202

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Turkmenistani Manat
1 NGN0.00455 TMT
5 NGN0.02274 TMT
10 NGN0.04548 TMT
20 NGN0.09096 TMT
50 NGN0.22740 TMT
100 NGN0.45481 TMT
250 NGN1.13702 TMT
500 NGN2.27405 TMT
1000 NGN4.54809 TMT
2000 NGN9.09618 TMT
5000 NGN22.74045 TMT
10000 NGN45.48090 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / النيرة النيجيرية
1 TMT219.87200 NGN
5 TMT1099.36000 NGN
10 TMT2198.72000 NGN
20 TMT4397.44000 NGN
50 TMT10993.60000 NGN
100 TMT21987.20000 NGN
250 TMT54968.00000 NGN
500 TMT109936.00000 NGN
1000 TMT219872.00000 NGN
2000 TMT439744.00000 NGN
5000 TMT1099360.00000 NGN
10000 TMT2198720.00000 NGN