5,000 نيراس نيجيري إلى منات تركمانستاني

تحويل NGN إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

5,000 ngn
11.11 tmt

₦1.000 NGN = T0.002222 TMT

Mid-market exchange rate at 00:40
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

NGN إلى TMT مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.89956.4330.763133.90448.78319.4983.934
1 EUR1.112162.7460.849148.88154.23921.6793.323
1 PHP0.0180.01610.0142.3730.8640.3451.487
1 GBP1.311.17873.9281175.41463.90525.532109.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نايراس نيجيري

NGN إلى USD

NGN إلى EUR

NGN إلى PHP

NGN إلى GBP

NGN إلى DZD

NGN إلى EGP

NGN إلى MXN

NGN إلى INR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Turkmenistani Manat
1 NGN٠٫٠٠٢٢٢ TMT
5 NGN٠٫٠١١١١ TMT
10 NGN٠٫٠٢٢٢٢ TMT
20 NGN٠٫٠٤٤٤٤ TMT
50 NGN٠٫١١١١١ TMT
100 NGN٠٫٢٢٢٢١ TMT
250 NGN٠٫٥٥٥٥٢ TMT
500 NGN١٫١١١٠٥ TMT
1000 NGN٢٫٢٢٢١٠ TMT
2000 NGN٤٫٤٤٤٢٠ TMT
5000 NGN١١٫١١٠٥٠ TMT
10000 NGN٢٢٫٢٢١٠٠ TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / النيرة النيجيرية
1 TMT٤٥٠٫٠٢٦٠٠ NGN
5 TMT٢٬٢٥٠٫١٣٠٠٠ NGN
10 TMT٤٬٥٠٠٫٢٦٠٠٠ NGN
20 TMT٩٬٠٠٠٫٥٢٠٠٠ NGN
50 TMT٢٢٬٥٠١٫٣٠٠٠٠ NGN
100 TMT٤٥٬٠٠٢٫٦٠٠٠٠ NGN
250 TMT١١٢٬٥٠٦٫٥٠٠٠٠ NGN
500 TMT٢٢٥٬٠١٣٫٠٠٠٠٠ NGN
1000 TMT٤٥٠٬٠٢٦٫٠٠٠٠٠ NGN
2000 TMT٩٠٠٬٠٥٢٫٠٠٠٠٠ NGN
5000 TMT٢٬٢٥٠٬١٣٠٫٠٠٠٠٠ NGN
10000 TMT٤٬٥٠٠٬٢٦٠٫٠٠٠٠٠ NGN