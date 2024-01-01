Nijerya nairasından Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile NGN → TMT çevirin

1.000 ngn
2,31 tmt

1.00000 NGN = 0.00231 TMT

15:08 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.9273555.95030.79425134.53230.800817.06183.0151
1 EUR1.07835160.3340.85647145.07333.21418.397789.5193
1 PHP0.0178730.016574410.01419562.404490.5505030.3049311.48373
1 GBP1.259051.1675870.44421169.38338.779721.4807104.52

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nijerya nairasından Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

NGN → USD

NGN → EUR

NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Türkmenistan Manatı
1 NGN0.00231 TMT
5 NGN0.01154 TMT
10 NGN0.02308 TMT
20 NGN0.04616 TMT
50 NGN0.11539 TMT
100 NGN0.23079 TMT
250 NGN0.57698 TMT
500 NGN1.15395 TMT
1000 NGN2.30790 TMT
2000 NGN4.61580 TMT
5000 NGN11.53950 TMT
10000 NGN23.07900 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Nijerya Nairası
1 TMT433.29400 NGN
5 TMT2166.47000 NGN
10 TMT4332.94000 NGN
20 TMT8665.88000 NGN
50 TMT21664.70000 NGN
100 TMT43329.40000 NGN
250 TMT108323.50000 NGN
500 TMT216647.00000 NGN
1000 TMT433294.00000 NGN
2000 TMT866588.00000 NGN
5000 TMT2166470.00000 NGN
10000 TMT4332940.00000 NGN