1 Nijerya nairasından Türkmenistan manatına
Reel döviz kuru ile NGN → TMT çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Nijerya nairasından Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Nijerya Nairası
|1 TMT
|220.37600 NGN
|5 TMT
|1101.88000 NGN
|10 TMT
|2203.76000 NGN
|20 TMT
|4407.52000 NGN
|50 TMT
|11018.80000 NGN
|100 TMT
|22037.60000 NGN
|250 TMT
|55094.00000 NGN
|500 TMT
|110188.00000 NGN
|1000 TMT
|220376.00000 NGN
|2000 TMT
|440752.00000 NGN
|5000 TMT
|1101880.00000 NGN
|10000 TMT
|2203760.00000 NGN