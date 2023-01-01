100 Nijerya nairasından Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile NGN → TMT çevirin

100 ngn
0.45 tmt

1.00000 NGN = 0.00454 TMT

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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NGN → TMT çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NGN → 0 TMT
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Nijerya nairasından Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nijerya nairası

NGN → USD

NGN → EUR

NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

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Çevrim kurları Nijerya Nairası / Türkmenistan Manatı
1 NGN0.00454 TMT
5 NGN0.02269 TMT
10 NGN0.04538 TMT
20 NGN0.09075 TMT
50 NGN0.22689 TMT
100 NGN0.45377 TMT
250 NGN1.13443 TMT
500 NGN2.26885 TMT
1000 NGN4.53770 TMT
2000 NGN9.07540 TMT
5000 NGN22.68850 TMT
10000 NGN45.37700 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Nijerya Nairası
1 TMT220.37600 NGN
5 TMT1101.88000 NGN
10 TMT2203.76000 NGN
20 TMT4407.52000 NGN
50 TMT11018.80000 NGN
100 TMT22037.60000 NGN
250 TMT55094.00000 NGN
500 TMT110188.00000 NGN
1000 TMT220376.00000 NGN
2000 TMT440752.00000 NGN
5000 TMT1101880.00000 NGN
10000 TMT2203760.00000 NGN