نيراس نيجيري إلى ليرة لبنانية

تحويل NGN إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
١٩٬٥٥٨٫٥٠ lbp

1.00000 NGN = 19.55850 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 23:43 UTC
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NGN إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436891.662660.9647518.3615
1GBP1.15311.22925102.1841.656781.917111.1123621.1715
1USD0.9380.813504183.1271.34781.559580.90517.2231
1INR0.01128390.009786280.012029810.01621370.01876140.0108870.20719

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / جنيه لبناني
1 NGN19.55850 LBP
5 NGN97.79250 LBP
10 NGN195.58500 LBP
20 NGN391.17000 LBP
50 NGN977.92500 LBP
100 NGN1955.85000 LBP
250 NGN4889.62500 LBP
500 NGN9779.25000 LBP
1000 NGN19558.50000 LBP
2000 NGN39117.00000 LBP
5000 NGN97792.50000 LBP
10000 NGN195585.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / النيرة النيجيرية
1 LBP0.05113 NGN
5 LBP0.25564 NGN
10 LBP0.51129 NGN
20 LBP1.02257 NGN
50 LBP2.55644 NGN
100 LBP5.11287 NGN
250 LBP12.78218 NGN
500 LBP25.56435 NGN
1000 LBP51.12870 NGN
2000 LBP102.25740 NGN
5000 LBP255.64350 NGN
10000 LBP511.28700 NGN