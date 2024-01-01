10 نيراس نيجيري إلى ليرة لبنانية

تحويل NGN إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

10 ngn
554.05 lbp

1.00000 NGN = 55.40460 LBP

Mid-market exchange rate at 05:20
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.92256.01240.789546134.45830.861317.013882.8875
1 EUR1.0846160.7510.85633145.83333.472218.453289.8998
1 PHP0.01785320.016460610.01409592.40050.5509730.3037511.47981
1 GBP1.266551.1677770.94251170.29839.087421.5488104.981

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نايراس نيجيري

NGN إلى USD

NGN إلى EUR

NGN إلى PHP

NGN إلى GBP

NGN إلى DZD

NGN إلى EGP

NGN إلى MXN

NGN إلى INR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / جنيه لبناني
1 NGN55.40460 LBP
5 NGN277.02300 LBP
10 NGN554.04600 LBP
20 NGN1108.09200 LBP
50 NGN2770.23000 LBP
100 NGN5540.46000 LBP
250 NGN13851.15000 LBP
500 NGN27702.30000 LBP
1000 NGN55404.60000 LBP
2000 NGN110809.20000 LBP
5000 NGN277023.00000 LBP
10000 NGN554046.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / النيرة النيجيرية
1 LBP0.01805 NGN
5 LBP0.09024 NGN
10 LBP0.18049 NGN
20 LBP0.36098 NGN
50 LBP0.90245 NGN
100 LBP1.80490 NGN
250 LBP4.51225 NGN
500 LBP9.02450 NGN
1000 LBP18.04900 NGN
2000 LBP36.09800 NGN
5000 LBP90.24500 NGN
10000 LBP180.49000 NGN