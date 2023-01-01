نيراس نيجيري إلى بير إثيوبي

تحويل NGN إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٧١٫٩٧ etb

1.00000 NGN = 0.07197 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 23:39 UTC
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NGN إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 ETB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0660588.61751.436771.662720.964618.3608
1GBP1.15311.22915102.1761.656591.91711.1121921.1699
1USD0.938050.81357183.1271.347751.55970.9048517.2232
1INR0.01128440.009787080.012029810.01621310.01876280.01088520.207191

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / البر الإثيوبي
1 NGN0.07197 ETB
5 NGN0.35985 ETB
10 NGN0.71971 ETB
20 NGN1.43942 ETB
50 NGN3.59855 ETB
100 NGN7.19709 ETB
250 NGN17.99273 ETB
500 NGN35.98545 ETB
1000 NGN71.97090 ETB
2000 NGN143.94180 ETB
5000 NGN359.85450 ETB
10000 NGN719.70900 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / النيرة النيجيرية
1 ETB13.89450 NGN
5 ETB69.47250 NGN
10 ETB138.94500 NGN
20 ETB277.89000 NGN
50 ETB694.72500 NGN
100 ETB1389.45000 NGN
250 ETB3473.62500 NGN
500 ETB6947.25000 NGN
1000 ETB13894.50000 NGN
2000 ETB27789.00000 NGN
5000 ETB69472.50000 NGN
10000 ETB138945.00000 NGN