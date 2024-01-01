100 نيراس نيجيري إلى بير إثيوبي

تحويل NGN إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

100 ngn
3.51 etb

1.00000 NGN = 0.03511 ETB

Mid-market exchange rate at 04:32
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أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.9221556.01220.789546134.45830.833117.013982.8914
1 EUR1.08445160.74240.85622145.81333.43718.450789.8916
1 PHP0.01785320.01646310.0140962.400510.5504710.3037531.47988
1 GBP1.266551.1679270.94231170.29839.051721.549104.986

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / البر الإثيوبي
1 NGN0.03511 ETB
5 NGN0.17553 ETB
10 NGN0.35106 ETB
20 NGN0.70212 ETB
50 NGN1.75530 ETB
100 NGN3.51060 ETB
250 NGN8.77650 ETB
500 NGN17.55300 ETB
1000 NGN35.10600 ETB
2000 NGN70.21200 ETB
5000 NGN175.53000 ETB
10000 NGN351.06000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / النيرة النيجيرية
1 ETB28.48520 NGN
5 ETB142.42600 NGN
10 ETB284.85200 NGN
20 ETB569.70400 NGN
50 ETB1424.26000 NGN
100 ETB2848.52000 NGN
250 ETB7121.30000 NGN
500 ETB14242.60000 NGN
1000 ETB28485.20000 NGN
2000 ETB56970.40000 NGN
5000 ETB142426.00000 NGN
10000 ETB284852.00000 NGN