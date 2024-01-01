Nijerya nairasından Etiyopya birrine

Reel döviz kuru ile NGN → ETB çevirin

1.000 ngn
37,32 etb

1.00000 NGN = 0.03732 ETB

14:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.92855.96360.794723134.34230.90317.07783.0112
1 EUR1.0776160.30640.856375144.76733.301118.402289.4529
1 PHP0.01786880.01658210.01420072.400520.5521980.3051451.48331
1 GBP1.25831.1677170.4191169.04338.885221.488104.453

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nijerya nairasından Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

NGN → USD

NGN → EUR

NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Etiyopya Birri
1 NGN0.03732 ETB
5 NGN0.18660 ETB
10 NGN0.37321 ETB
20 NGN0.74641 ETB
50 NGN1.86603 ETB
100 NGN3.73206 ETB
250 NGN9.33015 ETB
500 NGN18.66030 ETB
1000 NGN37.32060 ETB
2000 NGN74.64120 ETB
5000 NGN186.60300 ETB
10000 NGN373.20600 ETB
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Nijerya Nairası
1 ETB26.79480 NGN
5 ETB133.97400 NGN
10 ETB267.94800 NGN
20 ETB535.89600 NGN
50 ETB1339.74000 NGN
100 ETB2679.48000 NGN
250 ETB6698.70000 NGN
500 ETB13397.40000 NGN
1000 ETB26794.80000 NGN
2000 ETB53589.60000 NGN
5000 ETB133974.00000 NGN
10000 ETB267948.00000 NGN