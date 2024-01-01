50 Etiyopya birrinden Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile ETB → NGN çevirin

1,000Br ETB = 14,02₦ NGN

21:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → NGN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NGN
1 ETB → NGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek14,653215,2571
Düşük13,876913,7382
Ortalama14,149214,2279
Değişim-1.43%-3.85%
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1 ETB → NGN istatistikleri

ETB → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 14,6532, en düşük 13,8769 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 14,1492 oldu. ETB → NGN kurundaki değişiklik -1.43 değerindeydi.

ETB → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 15,2571, en düşük 13,7382 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 14,2279 oldu. ETB → NGN kurundaki değişiklik -3.85 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - NGN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Nijerya Nairası
1 ETB14,02200 NGN
5 ETB70,11000 NGN
10 ETB140,22000 NGN
20 ETB280,44000 NGN
50 ETB701,10000 NGN
100 ETB1.402,20000 NGN
250 ETB3.505,50000 NGN
500 ETB7.011,00000 NGN
1000 ETB14.022,00000 NGN
2000 ETB28.044,00000 NGN
5000 ETB70.110,00000 NGN
10000 ETB140.220,00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Etiyopya Birri
1 NGN0,07132 ETB
5 NGN0,35658 ETB
10 NGN0,71317 ETB
20 NGN1,42633 ETB
50 NGN3,56584 ETB
100 NGN7,13167 ETB
250 NGN17,82918 ETB
500 NGN35,65835 ETB
1000 NGN71,31670 ETB
2000 NGN142,63340 ETB
5000 NGN356,58350 ETB
10000 NGN713,16700 ETB