نيراس نيجيري إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل NGN إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
4.96 ils

1.00000 NGN = 0.00496 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 23:40 UTC
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NGN إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0660588.61751.436771.662460.9645518.3608
1GBP1.1531411.22925102.1841.656721.916961.1122621.1716
1USD0.938050.813504183.1271.347751.559450.904817.2232
1INR0.01128440.009786280.012029810.01621310.01875990.01088460.207191

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Israeli New Sheqel
1 NGN0.00496 ILS
5 NGN0.02482 ILS
10 NGN0.04965 ILS
20 NGN0.09930 ILS
50 NGN0.24825 ILS
100 NGN0.49650 ILS
250 NGN1.24125 ILS
500 NGN2.48250 ILS
1000 NGN4.96499 ILS
2000 NGN9.92998 ILS
5000 NGN24.82495 ILS
10000 NGN49.64990 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / النيرة النيجيرية
1 ILS201.41000 NGN
5 ILS1007.05000 NGN
10 ILS2014.10000 NGN
20 ILS4028.20000 NGN
50 ILS10070.50000 NGN
100 ILS20141.00000 NGN
250 ILS50352.50000 NGN
500 ILS100705.00000 NGN
1000 ILS201410.00000 NGN
2000 ILS402820.00000 NGN
5000 ILS1007050.00000 NGN
10000 ILS2014100.00000 NGN