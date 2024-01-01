Nijerya nairasından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile NGN → ILS çevirin

1.000 ngn
2,39 ils

1.00000 NGN = 0.00239 ILS

15:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8564851.0776589.46011.454131.652460.94790518.3968
1 GBP1.1675611.25825104.4521.697821.929391.1067421.4798
1 USD0.927950.794755183.01411.349351.533390.8795517.0712
1 INR0.01117820.009573730.012046110.01625450.01847140.01059520.205642

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Nijerya nairasından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Yeni İsrail Şekeli
1 NGN0.00239 ILS
5 NGN0.01196 ILS
10 NGN0.02392 ILS
20 NGN0.04783 ILS
50 NGN0.11958 ILS
100 NGN0.23917 ILS
250 NGN0.59791 ILS
500 NGN1.19583 ILS
1000 NGN2.39166 ILS
2000 NGN4.78332 ILS
5000 NGN11.95830 ILS
10000 NGN23.91660 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Nijerya Nairası
1 ILS418.12000 NGN
5 ILS2090.60000 NGN
10 ILS4181.20000 NGN
20 ILS8362.40000 NGN
50 ILS20906.00000 NGN
100 ILS41812.00000 NGN
250 ILS104530.00000 NGN
500 ILS209060.00000 NGN
1000 ILS418120.00000 NGN
2000 ILS836240.00000 NGN
5000 ILS2090600.00000 NGN
10000 ILS4181200.00000 NGN