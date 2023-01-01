نيراس نيجيري إلى غورد هايتي

تحويل NGN إلى HTG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
١٧٥٫٦٨ htg

1.00000 NGN = 0.17567 HTG

متوسط سعر صرف السوق عند 23:41 UTC
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NGN إلى HTG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 HTG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0660588.61751.436771.662460.9645518.3606
1GBP1.1530711.22925102.1841.656721.916961.1121921.1714
1USD0.938050.813504183.1271.347751.559450.9048517.223
1INR0.01128440.009786280.012029810.01621310.01875990.01088520.207189

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى غورد هايتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HTG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى HTG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Haiti Gourde
1 NGN0.17567 HTG
5 NGN0.87838 HTG
10 NGN1.75675 HTG
20 NGN3.51350 HTG
50 NGN8.78375 HTG
100 NGN17.56750 HTG
250 NGN43.91875 HTG
500 NGN87.83750 HTG
1000 NGN175.67500 HTG
2000 NGN351.35000 HTG
5000 NGN878.37500 HTG
10000 NGN1756.75000 HTG
معدلات التحويل Haiti Gourde / النيرة النيجيرية
1 HTG5.69233 NGN
5 HTG28.46165 NGN
10 HTG56.92330 NGN
20 HTG113.84660 NGN
50 HTG284.61650 NGN
100 HTG569.23300 NGN
250 HTG1423.08250 NGN
500 HTG2846.16500 NGN
1000 HTG5692.33000 NGN
2000 HTG11384.66000 NGN
5000 HTG28461.65000 NGN
10000 HTG56923.30000 NGN