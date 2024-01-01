1 نيراس نيجيري إلى غورد هايتي

تحويل NGN إلى HTG بسعر الصرف الحقيقي

1 ngn
0.08 htg

1.00000 NGN = 0.08153 HTG

Mid-market exchange rate at 04:54
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8563551.0844589.88931.470731.663390.9577518.4507
1 GBP1.1677411.26635104.9671.717421.94241.118421.5456
1 USD0.922150.789671182.88931.35621.533860.8831517.0139
1 INR0.01112480.009526820.012064310.01636160.01850490.01065460.205261

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى غورد هايتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HTG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى HTG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Haiti Gourde
1 NGN0.08153 HTG
5 NGN0.40764 HTG
10 NGN0.81528 HTG
20 NGN1.63057 HTG
50 NGN4.07641 HTG
100 NGN8.15283 HTG
250 NGN20.38208 HTG
500 NGN40.76415 HTG
1000 NGN81.52830 HTG
2000 NGN163.05660 HTG
5000 NGN407.64150 HTG
10000 NGN815.28300 HTG
معدلات التحويل Haiti Gourde / النيرة النيجيرية
1 HTG12.26570 NGN
5 HTG61.32850 NGN
10 HTG122.65700 NGN
20 HTG245.31400 NGN
50 HTG613.28500 NGN
100 HTG1226.57000 NGN
250 HTG3066.42500 NGN
500 HTG6132.85000 NGN
1000 HTG12265.70000 NGN
2000 HTG24531.40000 NGN
5000 HTG61328.50000 NGN
10000 HTG122657.00000 NGN