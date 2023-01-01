نيراس نيجيري إلى باتاكا ماكاوية

تحويل NGN إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
10.49 mop

1.00000 NGN = 0.01049 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 23:44 UTC
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NGN إلى MOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 MOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0660588.61751.436721.662460.9644518.3606
1GBP1.1530711.22925102.1841.656661.916961.1120821.1714
1USD0.938050.813504183.1271.34771.559450.904817.223
1INR0.01128440.009786280.012029810.01621250.01875990.01088460.207189

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Macanese Pataca
1 NGN0.01049 MOP
5 NGN0.05244 MOP
10 NGN0.10488 MOP
20 NGN0.20976 MOP
50 NGN0.52439 MOP
100 NGN1.04878 MOP
250 NGN2.62195 MOP
500 NGN5.24390 MOP
1000 NGN10.48780 MOP
2000 NGN20.97560 MOP
5000 NGN52.43900 MOP
10000 NGN104.87800 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / النيرة النيجيرية
1 MOP95.34880 NGN
5 MOP476.74400 NGN
10 MOP953.48800 NGN
20 MOP1906.97600 NGN
50 MOP4767.44000 NGN
100 MOP9534.88000 NGN
250 MOP23837.20000 NGN
500 MOP47674.40000 NGN
1000 MOP95348.80000 NGN
2000 MOP190697.60000 NGN
5000 MOP476744.00000 NGN
10000 MOP953488.00000 NGN