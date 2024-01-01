Nijerya nairasından Makau patacasına

Reel döviz kuru ile NGN → MOP çevirin

1.000 ngn
5,31 mop

1.00000 NGN = 0.00531 MOP

15:04 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8563251.0778589.47521.454291.652760.9479118.3929
1 GBP1.1677811.25875104.4921.698371.930151.1069521.4798
1 USD0.927750.794439183.01271.349251.533390.8794517.0644
1 INR0.01117630.009570090.012046410.01625350.01847170.01059420.205564

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Nijerya nairasından Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Makau Patakası
1 NGN0.00531 MOP
5 NGN0.02656 MOP
10 NGN0.05311 MOP
20 NGN0.10623 MOP
50 NGN0.26557 MOP
100 NGN0.53115 MOP
250 NGN1.32786 MOP
500 NGN2.65573 MOP
1000 NGN5.31146 MOP
2000 NGN10.62292 MOP
5000 NGN26.55730 MOP
10000 NGN53.11460 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Nijerya Nairası
1 MOP188.27200 NGN
5 MOP941.36000 NGN
10 MOP1882.72000 NGN
20 MOP3765.44000 NGN
50 MOP9413.60000 NGN
100 MOP18827.20000 NGN
250 MOP47068.00000 NGN
500 MOP94136.00000 NGN
1000 MOP188272.00000 NGN
2000 MOP376544.00000 NGN
5000 MOP941360.00000 NGN
10000 MOP1882720.00000 NGN