نيراس نيجيري إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

تحويل NGN إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
4.73 pgk

1.00000 NGN = 0.00473 PGK

متوسط سعر صرف السوق عند 23:46 UTC
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NGN إلى PGK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 PGK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0661588.62591.43681.662740.964518.3634
1GBP1.1529411.22925102.1841.65661.917111.1120121.1726
1USD0.937950.813504183.1271.347651.559580.9046517.224
1INR0.01128340.009786280.012029810.01621190.01876140.01088270.207201

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نايرا نيجيرية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Papua New Guinean Kina
1 NGN0.00473 PGK
5 NGN0.02366 PGK
10 NGN0.04732 PGK
20 NGN0.09464 PGK
50 NGN0.23661 PGK
100 NGN0.47322 PGK
250 NGN1.18305 PGK
500 NGN2.36610 PGK
1000 NGN4.73220 PGK
2000 NGN9.46440 PGK
5000 NGN23.66100 PGK
10000 NGN47.32200 PGK
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / النيرة النيجيرية
1 PGK211.31800 NGN
5 PGK1056.59000 NGN
10 PGK2113.18000 NGN
20 PGK4226.36000 NGN
50 PGK10565.90000 NGN
100 PGK21131.80000 NGN
250 PGK52829.50000 NGN
500 PGK105659.00000 NGN
1000 PGK211318.00000 NGN
2000 PGK422636.00000 NGN
5000 PGK1056590.00000 NGN
10000 PGK2113180.00000 NGN