نيراس نيجيري إلى دينار بحريني

تحويل NGN إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
0.491 bhd

1.00000 NGN = 0.00049 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:36 UTC
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NGN إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436841.662530.964518.3618
1GBP1.15311.22925102.1841.656721.916961.1120721.1717
1USD0.9380.813504183.1271.347751.559450.904717.2233
1INR0.01128390.009786280.012029810.01621310.01875990.01088330.207193

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Bahraini Dinar
1 NGN0.00049 BHD
5 NGN0.00245 BHD
10 NGN0.00491 BHD
20 NGN0.00981 BHD
50 NGN0.02453 BHD
100 NGN0.04906 BHD
250 NGN0.12266 BHD
500 NGN0.24532 BHD
1000 NGN0.49065 BHD
2000 NGN0.98129 BHD
5000 NGN2.45323 BHD
10000 NGN4.90646 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / النيرة النيجيرية
1 BHD2038.13000 NGN
5 BHD10190.65000 NGN
10 BHD20381.30000 NGN
20 BHD40762.60000 NGN
50 BHD101906.50000 NGN
100 BHD203813.00000 NGN
250 BHD509532.50000 NGN
500 BHD1019065.00000 NGN
1000 BHD2038130.00000 NGN
2000 BHD4076260.00000 NGN
5000 BHD10190650.00000 NGN
10000 BHD20381300.00000 NGN