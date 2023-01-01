نيراس نيجيري إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل NGN إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
135.23 cve

1.00000 NGN = 0.13523 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 23:38 UTC
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NGN إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.06688.61341.43671.662640.964518.3604
1GBP1.15311.22915102.1761.656591.91711.1120721.1704
1USD0.93810.81357183.1271.347751.55970.904817.2236
1INR0.0112850.009787080.012029810.01621310.01876280.01088460.207196

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نايرا نيجيرية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / اسكودو الرأس الأخضر
1 NGN0.13523 CVE
5 NGN0.67614 CVE
10 NGN1.35228 CVE
20 NGN2.70456 CVE
50 NGN6.76140 CVE
100 NGN13.52280 CVE
250 NGN33.80700 CVE
500 NGN67.61400 CVE
1000 NGN135.22800 CVE
2000 NGN270.45600 CVE
5000 NGN676.14000 CVE
10000 NGN1352.28000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / النيرة النيجيرية
1 CVE7.39492 NGN
5 CVE36.97460 NGN
10 CVE73.94920 NGN
20 CVE147.89840 NGN
50 CVE369.74600 NGN
100 CVE739.49200 NGN
250 CVE1848.73000 NGN
500 CVE3697.46000 NGN
1000 CVE7394.92000 NGN
2000 CVE14789.84000 NGN
5000 CVE36974.60000 NGN
10000 CVE73949.20000 NGN