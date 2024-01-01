5000 نيراس نيجيري إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل NGN إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

5,000 ngn
315.32 cve

1.00000 NGN = 0.06306 CVE

Mid-market exchange rate at 04:24
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8562351.0845589.9041.47061.662780.9573618.4524
1 GBP1.167911.26665104.9991.717511.941971.118121.5507
1 USD0.922050.789484182.89521.355951.533150.8827517.0139
1 INR0.0111230.009523880.012063410.01635740.01849510.0106490.205246

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نايراس نيجيري

NGN إلى USD

NGN إلى EUR

NGN إلى PHP

NGN إلى GBP

NGN إلى DZD

NGN إلى EGP

NGN إلى MXN

NGN إلى INR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / اسكودو الرأس الأخضر
1 NGN0.06306 CVE
5 NGN0.31532 CVE
10 NGN0.63065 CVE
20 NGN1.26130 CVE
50 NGN3.15324 CVE
100 NGN6.30648 CVE
250 NGN15.76620 CVE
500 NGN31.53240 CVE
1000 NGN63.06480 CVE
2000 NGN126.12960 CVE
5000 NGN315.32400 CVE
10000 NGN630.64800 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / النيرة النيجيرية
1 CVE15.85670 NGN
5 CVE79.28350 NGN
10 CVE158.56700 NGN
20 CVE317.13400 NGN
50 CVE792.83500 NGN
100 CVE1585.67000 NGN
250 CVE3964.17500 NGN
500 CVE7928.35000 NGN
1000 CVE15856.70000 NGN
2000 CVE31713.40000 NGN
5000 CVE79283.50000 NGN
10000 CVE158567.00000 NGN