100 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى نيراس نيجيري

تحويل CVE إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

100 cve
1,569.27 ngn

Esc1.000 CVE = ₦15.69 NGN

Mid-market exchange rate at 19:07
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CVE إلى NGN مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7691.5021.6590.94620.847
1 GBP1.16811.277107.1971.7541.9381.10524.351
1 USD0.9150.783183.9411.3741.5180.86519.069
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / النيرة النيجيرية
1 CVE١٥٫٦٩٢٧٠ NGN
5 CVE٧٨٫٤٦٣٥٠ NGN
10 CVE١٥٦٫٩٢٧٠٠ NGN
20 CVE٣١٣٫٨٥٤٠٠ NGN
50 CVE٧٨٤٫٦٣٥٠٠ NGN
100 CVE١٬٥٦٩٫٢٧٠٠٠ NGN
250 CVE٣٬٩٢٣٫١٧٥٠٠ NGN
500 CVE٧٬٨٤٦٫٣٥٠٠٠ NGN
1000 CVE١٥٬٦٩٢٫٧٠٠٠٠ NGN
2000 CVE٣١٬٣٨٥٫٤٠٠٠٠ NGN
5000 CVE٧٨٬٤٦٣٫٥٠٠٠٠ NGN
10000 CVE١٥٦٬٩٢٧٫٠٠٠٠٠ NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / اسكودو الرأس الأخضر
1 NGN٠٫٠٦٣٧٢ CVE
5 NGN٠٫٣١٨٦٢ CVE
10 NGN٠٫٦٣٧٢٤ CVE
20 NGN١٫٢٧٤٤٨ CVE
50 NGN٣٫١٨٦١٩ CVE
100 NGN٦٫٣٧٢٣٨ CVE
250 NGN١٥٫٩٣٠٩٥ CVE
500 NGN٣١٫٨٦١٩٠ CVE
1000 NGN٦٣٫٧٢٣٨٠ CVE
2000 NGN١٢٧٫٤٤٧٦٠ CVE
5000 NGN٣١٨٫٦١٩٠٠ CVE
10000 NGN٦٣٧٫٢٣٨٠٠ CVE