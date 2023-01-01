نيراس نيجيري إلى كرونة دنماركية

تحويل NGN إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
9.10 dkk

1.00000 NGN = 0.00910 DKK

متوسط سعر صرف السوق عند 23:38 UTC
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NGN إلى DKK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 DKK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.06688.61341.43671.662640.964518.3604
1GBP1.15311.22915102.1761.656591.91711.1120721.1704
1USD0.93810.81357183.1271.347751.55970.904817.2236
1INR0.0112850.009787080.012029810.01621310.01876280.01088460.207196

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى كرونة دنماركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / كرونة دانمركية
1 NGN0.00910 DKK
5 NGN0.04551 DKK
10 NGN0.09101 DKK
20 NGN0.18202 DKK
50 NGN0.45506 DKK
100 NGN0.91012 DKK
250 NGN2.27531 DKK
500 NGN4.55061 DKK
1000 NGN9.10123 DKK
2000 NGN18.20246 DKK
5000 NGN45.50615 DKK
10000 NGN91.01230 DKK
معدلات التحويل كرونة دانمركية / النيرة النيجيرية
1 DKK109.87500 NGN
5 DKK549.37500 NGN
10 DKK1098.75000 NGN
20 DKK2197.50000 NGN
50 DKK5493.75000 NGN
100 DKK10987.50000 NGN
250 DKK27468.75000 NGN
500 DKK54937.50000 NGN
1000 DKK109875.00000 NGN
2000 DKK219750.00000 NGN
5000 DKK549375.00000 NGN
10000 DKK1098750.00000 NGN