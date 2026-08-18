5 كرونة دنماركية إلى نيراس نيجيري

حوّل DKK إلى NGN بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
kr1 DKK = 215.7 NGN
إرسال الأموال

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من DKK إلى NGN،

يستخدم مخططنا التفاعلي من DKK إلى NGN متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من DKK إلى NGN اليوم

DKKNGN
1 DKK215.73 NGN
5 DKK1,078.66 NGN
10 DKK2,157.31 NGN
20 DKK4,314.62 NGN
50 DKK10,786.55 NGN
100 DKK21,573.10 NGN
250 DKK53,932.75 NGN
500 DKK107,865.50 NGN
1000 DKK215,731 NGN
2000 DKK431,462 NGN
5000 DKK1,078,655 NGN
10000 DKK2,157,310 NGN
NGNDKK
1 NGN0.00 DKK
5 NGN0.02 DKK
10 NGN0.05 DKK
20 NGN0.09 DKK
50 NGN0.23 DKK
100 NGN0.46 DKK
250 NGN1.16 DKK
500 NGN2.32 DKK
1000 NGN4.64 DKK
2000 NGN9.27 DKK
5000 NGN23.18 DKK
10000 NGN46.35 DKK

الأسئلة الشائعة