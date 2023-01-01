نيراس نيجيري إلى شلن أوغندي

تحويل NGN إلى UGX بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
4860 ugx

1.00000 NGN = 4.86041 UGX

متوسط سعر صرف السوق عند 23:48 UTC
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NGN إلى UGX مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 UGX
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0660588.61751.436771.662720.9644518.3618
1GBP1.1531411.2293102.1881.656791.917341.1121421.1736
1USD0.938050.813471183.1271.347751.55970.904717.2241
1INR0.01128440.009785880.012029810.01621310.01876280.01088330.207202

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى شلن أوغندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UGX في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى UGX وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / شلن أوغندي
1 NGN4.86041 UGX
5 NGN24.30205 UGX
10 NGN48.60410 UGX
20 NGN97.20820 UGX
50 NGN243.02050 UGX
100 NGN486.04100 UGX
250 NGN1215.10250 UGX
500 NGN2430.20500 UGX
1000 NGN4860.41000 UGX
2000 NGN9720.82000 UGX
5000 NGN24302.05000 UGX
10000 NGN48604.10000 UGX
معدلات التحويل شلن أوغندي / النيرة النيجيرية
1 UGX0.20574 NGN
5 UGX1.02872 NGN
10 UGX2.05744 NGN
20 UGX4.11488 NGN
50 UGX10.28720 NGN
100 UGX20.57440 NGN
250 UGX51.43600 NGN
500 UGX102.87200 NGN
1000 UGX205.74400 NGN
2000 UGX411.48800 NGN
5000 UGX1028.72000 NGN
10000 UGX2057.44000 NGN