دولار أسترالي إلى شلن أوغندي

تحويل AUD إلى UGX بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٢٬٣٨٩٬٠٢٠ ugx

1.00000 AUD = 2389.02000 UGX

متوسط سعر صرف السوق عند 2:5 UTC
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AUD إلى UGX مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 UGX
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0639588.22811.434151.656470.9572518.2193
1GBP1.1582811.23235102.1931.661151.918651.1087621.103
1USD0.939850.811458182.9251.347951.55690.899717.1242
1INR0.01133430.009785440.012059110.0162550.01877490.01084960.206502

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى شلن أوغندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UGX في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى UGX وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / شلن أوغندي
1 AUD2389.02000 UGX
5 AUD11945.10000 UGX
10 AUD23890.20000 UGX
20 AUD47780.40000 UGX
50 AUD119451.00000 UGX
100 AUD238902.00000 UGX
250 AUD597255.00000 UGX
500 AUD1194510.00000 UGX
1000 AUD2389020.00000 UGX
2000 AUD4778040.00000 UGX
5000 AUD11945100.00000 UGX
10000 AUD23890200.00000 UGX
معدلات التحويل شلن أوغندي / دولار أسترالي
1 UGX0.00042 AUD
5 UGX0.00209 AUD
10 UGX0.00419 AUD
20 UGX0.00837 AUD
50 UGX0.02093 AUD
100 UGX0.04186 AUD
250 UGX0.10465 AUD
500 UGX0.20929 AUD
1000 UGX0.41858 AUD
2000 UGX0.83716 AUD
5000 UGX2.09291 AUD
10000 UGX4.18582 AUD