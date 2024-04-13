Avustralya dolarından Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile AUD → UGX çevirin

1.000 aud
2.458.500 ugx

1,000 AUD = 2.459 UGX

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Avustralya dolarından Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AUD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AUD → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Avustralya Doları / Uganda Şilini
1 AUD2.458,50000 UGX
5 AUD12.292,50000 UGX
10 AUD24.585,00000 UGX
20 AUD49.170,00000 UGX
50 AUD122.925,00000 UGX
100 AUD245.850,00000 UGX
250 AUD614.625,00000 UGX
500 AUD1.229.250,00000 UGX
1000 AUD2.458.500,00000 UGX
2000 AUD4.917.000,00000 UGX
5000 AUD12.292.500,00000 UGX
10000 AUD24.585.000,00000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Avustralya Doları
1 UGX0,00041 AUD
5 UGX0,00203 AUD
10 UGX0,00407 AUD
20 UGX0,00814 AUD
50 UGX0,02034 AUD
100 UGX0,04068 AUD
250 UGX0,10169 AUD
500 UGX0,20338 AUD
1000 UGX0,40675 AUD
2000 UGX0,81351 AUD
5000 UGX2,03377 AUD
10000 UGX4,06753 AUD