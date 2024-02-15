Hong Kong dolarından Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile HKD → UGX çevirin

1.000 hkd
494.916 ugx

1.00000 HKD = 494.91600 UGX

05:11 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85371.0727589.04961.452991.653820.949718.3337
1 GBP1.1713711.25655104.3071.701931.937181.1124521.4749
1 USD0.93220.79583183.01061.354451.541660.8853517.0904
1 INR0.01122970.009587090.012046710.01631660.01857190.01066550.205882

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hong Kong dolarından Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hong Kong doları için en iyi döviz çiftleri

HKD → USD

HKD → CNY

HKD → GBP

HKD → SGD

HKD → AUD

HKD → EUR

HKD → CAD

HKD → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Uganda Şilini
100 HKD49491.60000 UGX
200 HKD98983.20000 UGX
300 HKD148474.80000 UGX
500 HKD247458.00000 UGX
1000 HKD494916.00000 UGX
2000 HKD989832.00000 UGX
2500 HKD1237290.00000 UGX
3000 HKD1484748.00000 UGX
4000 HKD1979664.00000 UGX
5000 HKD2474580.00000 UGX
10000 HKD4949160.00000 UGX
20000 HKD9898320.00000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Hong Kong Doları
1 UGX0.00202 HKD
5 UGX0.01010 HKD
10 UGX0.02021 HKD
20 UGX0.04041 HKD
50 UGX0.10103 HKD
100 UGX0.20205 HKD
250 UGX0.50514 HKD
500 UGX1.01028 HKD
1000 UGX2.02055 HKD
2000 UGX4.04110 HKD
5000 UGX10.10275 HKD
10000 UGX20.20550 HKD