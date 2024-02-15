Yeni İsrail şekelinden Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile ILS → UGX çevirin

1.000 ils
1.058.060 ugx

1.00000 ILS = 1058.06000 UGX

06:41 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853731.0732589.09271.453451.653190.9493518.3355
1 GBP1.1713311.25715104.3591.70251.936461.11221.4773
1 USD0.931750.79545183.01211.354251.540360.8845517.0841
1 INR0.01122430.009582340.012046410.01631390.01855580.01065570.205803

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Yeni İsrail şekelinden Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Uganda Şilini
1 ILS1058.06000 UGX
5 ILS5290.30000 UGX
10 ILS10580.60000 UGX
20 ILS21161.20000 UGX
50 ILS52903.00000 UGX
100 ILS105806.00000 UGX
250 ILS264515.00000 UGX
500 ILS529030.00000 UGX
1000 ILS1058060.00000 UGX
2000 ILS2116120.00000 UGX
5000 ILS5290300.00000 UGX
10000 ILS10580600.00000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Yeni İsrail Şekeli
1 UGX0.00095 ILS
5 UGX0.00473 ILS
10 UGX0.00945 ILS
20 UGX0.01890 ILS
50 UGX0.04726 ILS
100 UGX0.09451 ILS
250 UGX0.23628 ILS
500 UGX0.47256 ILS
1000 UGX0.94513 ILS
2000 UGX1.89025 ILS
5000 UGX4.72563 ILS
10000 UGX9.45126 ILS