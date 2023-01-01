20 Uganda şilininden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile UGX → ILS çevirin

20 ugx
0.02 ils

1.00000 UGX = 0.00101 ILS

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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UGX → ILS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UGX → 0 ILS
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Uganda şilininden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uganda şilini

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

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plane
Çevrim kurları Uganda Şilini / Yeni İsrail Şekeli
1 UGX0.00101 ILS
5 UGX0.00507 ILS
10 UGX0.01013 ILS
20 UGX0.02027 ILS
50 UGX0.05067 ILS
100 UGX0.10135 ILS
250 UGX0.25337 ILS
500 UGX0.50674 ILS
1000 UGX1.01347 ILS
2000 UGX2.02694 ILS
5000 UGX5.06735 ILS
10000 UGX10.13470 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Uganda Şilini
1 ILS986.70800 UGX
5 ILS4933.54000 UGX
10 ILS9867.08000 UGX
20 ILS19734.16000 UGX
50 ILS49335.40000 UGX
100 ILS98670.80000 UGX
250 ILS246677.00000 UGX
500 ILS493354.00000 UGX
1000 ILS986708.00000 UGX
2000 ILS1973416.00000 UGX
5000 ILS4933540.00000 UGX
10000 ILS9867080.00000 UGX