Uganda şilininden Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile UGX → SGD çevirin

1.000 ugx
0,35 sgd

1.00000 UGX = 0.00035 SGD

00:42 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11.53480.9291.346350.7944783.00411517.851.34755
1 AUD0.6515510.6052770.8772140.51763754.0813988.9550.877996
1 EUR1.076451.6521411.449280.85519589.34981633.891.45057
1 SGD0.7427491.139970.68999910.59009261.65121127.381.00089

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uganda şilininden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uganda şilini için en iyi döviz çiftleri

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uganda Şilini / Singapur Doları
1 UGX0.00035 SGD
5 UGX0.00174 SGD
10 UGX0.00348 SGD
20 UGX0.00695 SGD
50 UGX0.01739 SGD
100 UGX0.03477 SGD
250 UGX0.08693 SGD
500 UGX0.17385 SGD
1000 UGX0.34770 SGD
2000 UGX0.69540 SGD
5000 UGX1.73850 SGD
10000 UGX3.47700 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Uganda Şilini
1 SGD2876.04000 UGX
5 SGD14380.20000 UGX
10 SGD28760.40000 UGX
20 SGD57520.80000 UGX
50 SGD143802.00000 UGX
100 SGD287604.00000 UGX
250 SGD719010.00000 UGX
500 SGD1438020.00000 UGX
1000 SGD2876040.00000 UGX
2000 SGD5752080.00000 UGX
5000 SGD14380200.00000 UGX
10000 SGD28760400.00000 UGX