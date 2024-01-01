Uganda şilininden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile UGX → AUD çevirin

1.000 ugx
0,40 aud

1.00000 UGX = 0.00040 AUD

00:32 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11.534330.928951.346450.79437683.00471517.831.34755
1 AUD0.6517510.6054620.8775490.51773454.0983989.2460.878266
1 EUR1.076451.6516311.449390.855189.35041633.871.45057
1 SGD0.7426941.139540.68994710.58997861.64711127.281.00082

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Uganda şilininden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uganda şilini için en iyi döviz çiftleri

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uganda Şilini / Avustralya Doları
1 UGX0.00040 AUD
5 UGX0.00198 AUD
10 UGX0.00396 AUD
20 UGX0.00792 AUD
50 UGX0.01981 AUD
100 UGX0.03962 AUD
250 UGX0.09906 AUD
500 UGX0.19812 AUD
1000 UGX0.39625 AUD
2000 UGX0.79249 AUD
5000 UGX1.98124 AUD
10000 UGX3.96247 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Uganda Şilini
1 AUD2523.68000 UGX
5 AUD12618.40000 UGX
10 AUD25236.80000 UGX
20 AUD50473.60000 UGX
50 AUD126184.00000 UGX
100 AUD252368.00000 UGX
250 AUD630920.00000 UGX
500 AUD1261840.00000 UGX
1000 AUD2523680.00000 UGX
2000 AUD5047360.00000 UGX
5000 AUD12618400.00000 UGX
10000 AUD25236800.00000 UGX