50 Uganda şilininden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile UGX → AUD çevirin

50 ugx
0,02 aud

1.00000 UGX = 0.00041 AUD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

UGX → AUD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UGX → 0 AUD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uganda şilininden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uganda şilini

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Uganda Şilini / Avustralya Doları
1 UGX0.00041 AUD
5 UGX0.00207 AUD
10 UGX0.00413 AUD
20 UGX0.00827 AUD
50 UGX0.02067 AUD
100 UGX0.04134 AUD
250 UGX0.10335 AUD
500 UGX0.20670 AUD
1000 UGX0.41340 AUD
2000 UGX0.82679 AUD
5000 UGX2.06697 AUD
10000 UGX4.13395 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Uganda Şilini
1 AUD2419.00000 UGX
5 AUD12095.00000 UGX
10 AUD24190.00000 UGX
20 AUD48380.00000 UGX
50 AUD120950.00000 UGX
100 AUD241900.00000 UGX
250 AUD604750.00000 UGX
500 AUD1209500.00000 UGX
1000 AUD2419000.00000 UGX
2000 AUD4838000.00000 UGX
5000 AUD12095000.00000 UGX
10000 AUD24190000.00000 UGX