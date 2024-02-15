Türk lirasından Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile TRY → UGX çevirin

1.000 try
125.693 ugx

1.00000 TRY = 125.69300 UGX

23:31 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854921.0775589.44611.450541.650790.94788518.365
1 GBP1.169711.26045104.6281.696751.930981.1087421.4822
1 USD0.9280.793367183.00881.346151.531980.8796517.0433
1 INR0.01117990.009557630.012046910.0162170.01845560.01059710.205319

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Türk lirasından Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

TRY → EUR

TRY → GBP

TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Uganda Şilini
1 TRY125.69300 UGX
5 TRY628.46500 UGX
10 TRY1256.93000 UGX
20 TRY2513.86000 UGX
50 TRY6284.65000 UGX
100 TRY12569.30000 UGX
250 TRY31423.25000 UGX
500 TRY62846.50000 UGX
1000 TRY125693.00000 UGX
2000 TRY251386.00000 UGX
5000 TRY628465.00000 UGX
10000 TRY1256930.00000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Türk Lirası
1 UGX0.00796 TRY
5 UGX0.03978 TRY
10 UGX0.07956 TRY
20 UGX0.15912 TRY
50 UGX0.39780 TRY
100 UGX0.79559 TRY
250 UGX1.98897 TRY
500 UGX3.97795 TRY
1000 UGX7.95590 TRY
2000 UGX15.91180 TRY
5000 UGX39.77950 TRY
10000 UGX79.55900 TRY