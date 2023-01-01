1 Uganda şilininden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile UGX → TRY çevirin

1 ugx
0,01 try

1.00000 UGX = 0.00729 TRY

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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UGX → TRY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UGX → 0 TRY
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Uganda şilininden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uganda şilini

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

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plane
Çevrim kurları Uganda Şilini / Türk Lirası
1 UGX0.00729 TRY
5 UGX0.03646 TRY
10 UGX0.07291 TRY
20 UGX0.14582 TRY
50 UGX0.36456 TRY
100 UGX0.72912 TRY
250 UGX1.82279 TRY
500 UGX3.64558 TRY
1000 UGX7.29117 TRY
2000 UGX14.58234 TRY
5000 UGX36.45585 TRY
10000 UGX72.91170 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Uganda Şilini
1 TRY137.15200 UGX
5 TRY685.76000 UGX
10 TRY1371.52000 UGX
20 TRY2743.04000 UGX
50 TRY6857.60000 UGX
100 TRY13715.20000 UGX
250 TRY34288.00000 UGX
500 TRY68576.00000 UGX
1000 TRY137152.00000 UGX
2000 TRY274304.00000 UGX
5000 TRY685760.00000 UGX
10000 TRY1371520.00000 UGX