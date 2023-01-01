5 Uganda şilininden Türk lirasına
Reel döviz kuru ile UGX → TRY çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Uganda şilininden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Türk Lirası / Uganda Şilini
|1 TRY
|137.15200 UGX
|5 TRY
|685.76000 UGX
|10 TRY
|1371.52000 UGX
|20 TRY
|2743.04000 UGX
|50 TRY
|6857.60000 UGX
|100 TRY
|13715.20000 UGX
|250 TRY
|34288.00000 UGX
|500 TRY
|68576.00000 UGX
|1000 TRY
|137152.00000 UGX
|2000 TRY
|274304.00000 UGX
|5000 TRY
|685760.00000 UGX
|10000 TRY
|1371520.00000 UGX