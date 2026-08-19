دولار هونغ كونغ إلى شلن أوغندي
حوّل HKD إلى UGX بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من HKD إلى UGX،
يستخدم مخططنا التفاعلي من HKD إلى UGX متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من HKD إلى UGX اليوم
|HKD
|UGX
|100 HKD
|47,545 UGX
|200 HKD
|95,090 UGX
|300 HKD
|142,634 UGX
|500 HKD
|237,724 UGX
|1000 HKD
|475,448 UGX
|2000 HKD
|950,896 UGX
|2500 HKD
|1,188,620 UGX
|3000 HKD
|1,426,344 UGX
|4000 HKD
|1,901,792 UGX
|5000 HKD
|2,377,240 UGX
|10000 HKD
|4,754,480 UGX
|20000 HKD
|9,508,960 UGX
|UGX
|HKD
|1 UGX
|0.00 HKD
|5 UGX
|0.01 HKD
|10 UGX
|0.02 HKD
|20 UGX
|0.04 HKD
|50 UGX
|0.11 HKD
|100 UGX
|0.21 HKD
|250 UGX
|0.53 HKD
|500 UGX
|1.05 HKD
|1000 UGX
|2.10 HKD
|2000 UGX
|4.21 HKD
|5000 UGX
|10.52 HKD
|10000 UGX
|21.03 HKD